شاهد بالصور | جزر لوفتون الخضراء المذهلة فى النرويج

تقع فى شمال النرويج مجموعة من الجزر المتصلة ببعضها البعض، تعرف باسم جزر “لوفتون”، والتى تشتهر بكونها واحدة من أجمل صور الطبيعة فى تلك الدولة الأوروبية، حيث رمال الشاطىء الذهبية، والجبال الشاهقة، بالإضافة للمرتفعات الخضراء.

يأتى إليها العديد من السباح الباحثين عن تجربة الحساة البرية، وهناك عدد ضئيل جداً منهم ياتى من أجل الصيد واكتشاف خيرات تلك الجزر.

تشير الأدلة والأبحاث العلمية أن تلك الجزر، سكنها البشر من 11 ألف عام، بالإضافة لأماكن اثرية تم كشفها مؤخراً بعود عمرها لخمسة ألاف عام، بالإضافة للتحف المكتشفة التى تعود للعصر الحديدى.

بفضل الجزر الكثيرة كان مصدر رزق شكانها هو الصيد، وبسبب البيئة المناسبة أصبحت مركزاً لتجارة وصناعة السمك بشكل عام، كما أنها لعبت دوؤاً هاماً فى الحرب العالمية الثانية، عندما داهمها البريطانيون لمنع الجيش الألمانى من الحصول على أى مؤن وموارد أطعمة مخزنة بداخلها.

على الرغم من أن لوفوتن تقع على نفس خط العرض مثل جرينلاند وشمال ألاسكا، فإن تيار الخليج يدور للحفاظ على الطقس ليكون أكثر دفئاً، والتى تحتوى على العديد من المتاحف والمعارض المثيرة للاهتمام، وتقدم مجموعة لا تصدق من الثقافة والتاريخ للزوار.