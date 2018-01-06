مروان بن غليطة يرد على تغريدات يعقوب السعدي حول “الأبيض”

أعرب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة، عن استيائه من النتيجة التي أسفرت عنها مباراة نهائي “خليجي 23” أمس الجمعة، بعد خسارة “الأبيض” 4-5 بركلات الترجيح أمام نظيره العماني، مشيراً إلى أن هناك لاعبين بارزين لم يعودوا يخدمون المنتخب.

وقال مروان بن غليطة في جلسة للإعلاميين بمقر البعثة في الكويت، اليوم السبت: “نجومنا الكبار لم يخدموا المنتخب وعليهم أن يراجعوا أنفسهم”، مؤكداً أن اتحاد الكرة “سيشكل لجنة تحقيق فورية فيما أشيع عن تجاوزات في صفوف المنتخب، وننتظر التقرير من الجهاز الإداري”.

وكان الإعلامي يعقوب السعدي أشار في تغريدة على تويتر اليوم السبت، إلى تجاوزات حدثت عشية نهائي خليجي 23، وقال فيها: “حين يكون لدينا لاعبين غير مسؤولين وغير مدركين لقيمة الشعار والعلم الذي يحملونه على صدورهم، ويقضون ليلة المباراة النهائية في سهرات خارجية ماجنة تكون النتيجة ما رأيناه.. وهنا يجب التحقيق لنعرف سبب ما حدث”.

وأضاف مروان بن غليطة: “المجاملة لن تنفع نجومنا وعليهم أن يثبتوا أنفسهم في الفترة المقبلة، خسارتنا للبطولة مؤلمة واستفدنا كثيراً منها كإيجابيات وسلبيات، وهناك تغييرات مرتقبة في لجنة المنتخبات”.

واختتم مروان بن غليطة حديثه قائلاً: “اللاعبون الشباب من أهم مكاسبنا في البطولة.. وزاكيروني سيعيد تشكيل منظومة المنتخب واللاعبين بالكامل”.