كلوب يصف هدف فان ديك بـ”قصة خيالية”

عبر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، اليوم السبت، عن بالغ سعادته بهدف الفوز 2-1 الذي أحرزه فيرجيل فان ديك في شباك إيفرتون في قمة مرسيسايد بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واصفاً ما حدث بـ”قصة خيالية”.

وسجل المدافع الهولندي هدف الفوز لليفربول في مباراته الأولى مع الفريق، عندما ارتقى عالياً وحول ركلة ركنية إلى مرمى إيفرتون برأسه في الدقيقة 84.

وأضاف كلوب: “هدف جميل وقصة خيالية في عالم لم يعد يعرف الكثير من قصص الخيال، لذلك أعتقد أنه شيء مميز بالفعل”.

وقال المدرب الألماني في وقت سابق، إنه لا ينوي التعجل في إشراك لاعبه الجديد في المباريات، لكنه غير رأيه قبل المباراة.

وقال كلوب: “بكل صراحة كان قراراً صعباً بنسبة 100%، خطتي الأولى كانت عدم الدفع به من البداية، لكن ديان لوفرين، وراجي كلافان، خاضا الكثير من المباريات في الأسابيع الأخيرة، لذلك غيرت رأيي وجاء القرار صائباً”.