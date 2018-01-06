دراسة: الرجل الغني أكثر جاذبية لدى النساء

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن النساء يجدن الرجل صاحب الراتب الأعلى أكثر جاذبية مقارنة بغيره.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكدت الدراسة التي نشرت بمجلة “التطور والسلوك الإنساني”، أن النساء يولين اهتمامًا أكثر بأربع مرات بحجم الراتب الذي يتقاضاه شريكهن.

وأوضح “جون أستون”، الباحث المشرف على الدراسة أن راتب الرجل يعد أحد أهم المعايير التي تأخذها النساء في الاعتبار عند التفكير بالارتباط بأحدهم، مشيرًا أن إنفاق الرجل ببذخ على شريكته يزيد من رغبتها في الارتباط به.

ونصحت الدراسة الرجال بإغداق الأموال على شريكاتهن إذا ما أدن إثارة إعجابهن والارتباط بهن جديًا، وأكد “أنستون” أن دراسته ألغت المزاعم القديمة بشأن شخصية الرجل والتي اعتبرها كثيرون أهم معيار لاختيار شريك الحياة قديمًا.