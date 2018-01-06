توشيبا تكشف عن “سيمبيو” مساعد رقمي للمراقبة وللتحكّم بالمنزل

كشفت شركة توشيبا Toshiba عن جهاز جديد من فئة الكل-في-واحد على صعيد الترفيه المنزلي يحمل اسم “سيمبيو” Symbio ستستعرضه بشكل كامل خلال مشاركتها في معرض CES 2018.

ويحمل الجهاز الجديد كاميرا بدقّة 1080p مع مُكبّرات صوت ومايكروفونات لالتقاط أوامر المستخدم الصوتية وإرسالها لأليكسا من أمازون، وهذا يعني أن الجهاز يتضمّن أيضًا على مساعد رقمي.

ويتوفّر تطبيق مرافق للجهاز للهواتف الذكية يُمكن من خلاله مشاهدة بثّ من الكاميرا وتفعيلها عند رصد أي حركة. كما يُمكن التحكّم بواسطته بالإضاءة وأجهزة التدفئة والتبريد داخل المنزل.

ولم تتحدّث الشركة عن إمكانية استخدام أليكسا للتحكّم بالكاميرا أو لإدارة بعض أجهزة المنزل الذكية المُتّصلة بالجهاز، فالتطبيق الموجود على الهاتف الذكي هو الوجهة الأولى لإتمام تلك المهام.

ويُمكن استخدام الجهاز كوسيلة للتواصل بين المستخدمين، فعبر التطبيق يُمكن فتح مُكبّر الصوت والحديث مع المتواجدين في الغرفة، ليكونوا بدورهم قادرين على الرد بفضل المايكروفونات.