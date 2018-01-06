الرئاسة الرومانية تنفي نيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أعلنت رومانيا، اليوم السبت، أنها لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الرومانية اليوم، نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، واطلعت عليه الأناضول.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث هاتفيا مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس (لم يذكر تاريخ المحادثة)، قضية نقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، بعدما امتنعت رومانيا عن التصويت على مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي.

وأوضح البيان أن الرئيس الروماني أكد في الاتصال الهاتفي ضرورة حل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين ضمن الأطر السلمية.

وأشار يوهانيس أن “القرار الذي قبلته 128 دولة في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين أنه من الضروري تجنب إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس وزيادة الجهود الدولية من أجل تحقيق سلام دائم وشامل وعادل في الشرق الأوسط”.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/كانون أول الماضي، بتأييد 128 دولة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

بينما عارض القرار 9 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وغابت عن جلسة الجمعية 21 دولة، وامتنعت 35 دولة عن التصويت ضمنها رومانيا، من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.