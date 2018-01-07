بالفيديو.. ظاهرة طبيعية نادرة على الحدود بين روسيا والصين

تشكل على الحدود الروسية – الصينية جدار من الجليد بلغ ارتفاعه 20 مترا و تحديدا في بحيرة خانكا، في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية على الحدود المشتركة للدولتين.

نشرت قناة “CCTV” الصينية فيديو لهذه الظاهرة الطبيعية الغير عادية، والمثير للإعجاب هو كيفية تشكل هذا الجدار.

حيث يعود سبب تشكل الجدار الى الرياح القوية التي حملت قطع من الجليد المتجمد بأحجام مختلفة الى الشاطئ الشرقي للبحيرة

حيث لم يتجاوز ارتفاع الجدار في البدء أكثر من 3 أمتار لتتراكم قطع الجليد فوق بعضها مشكلة جدارا من الجليد بإرتفاع 20 مترا و بطول عدة عشرات الكيلومترات.

ووفقا لمحطة الأرصاد الجوية في المنطقة فإن هذه الظاهرة تتشكل بشكل غير منتظم، حيث يجب توفر شروط لظهورها منها الحرارة المنخفضة لفترة طويلة بالإضافة لتزامنها مع حركة رياح قوية على البحيرة.