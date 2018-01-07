شركة مستحضرات تجميل تصنع ماسح بشرة كملحق لهاتف iPhone

مُلحقات هاتف iPhone تفعل الكثير من الأشياء المُدهشة في مجال التشخيص الطبي. لكن وبشكل غريب عرضت إحدى شركات مستحضرات التجميل ماسح بشرة من شأنه أن يعرض صورة البشرة بشكل مُكبر لما يصل إلى 30 مرة، والسبب وراء ذلك هو بيع منتجات التجميل الخاصة بهذه الشركة.

وفقًا لما ذكره موقع The Verge، فإن علامة Neutrogena التجارية والتابعة لشركة جونسون آند جونسون ستطلق ماسح ضوئي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأسبوع المُقبل.

وأضاف الموقع أن منتج SkinScanner تم تصميمه بالشراكة مع شركة Fitskin ومقرها الرئيسي في نيويورك. كما وأشار الموقع إلى أن هذا المُنتج عبارة عن أداة تُوضع في الجزء العلوي من هاتف iPhone وتستخدم 12 ضوء LED وعدسة مُكبرة بقدرة 30x لالتقاط صورة عن قُرب من جلدك. كما أن لديها جهاز استشعار للرطوبة حول حافة العدسة.

عند فتح التطبيق الخاص بهذا المُنتج، قُم بتوجيه الجهاز نحو وجهك، والتقط سلسلة من الصور، والتطبيق سيُظهر لك مستويات الرطوبة في الجلد، والتجاعيد، وحجم المسام.