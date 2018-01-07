بالصور.. منازل غريبة حول العالم

يحلم كل انسان على وجه الأرض باامتلاك منزلاً مميزاً يستقر فيه، ويكون هو مأمنه ومكان نوه ليلاً بعد يوم طويل وشاق، لذلك يحرص البشر على اليحث دوماً عن الأجمل والأفضل لحياة هئدة ومميزة.

ومع تطور الزمن والحضارات اختلفت اشاليب البناء من مكان لأخر ومن بلد أخرى، الأمر لاذى نتج عن نماذج متعددة ومهولة من المنازل التى تبارى المعماريون فى تنفيذها،ليخرج كلاً منهما بأفضل تصميم لديه من حيث الغرابة والاختلاف والعملية فى نفس الوقت.

فى إطار ذلك نستعرض مجموعة من اغرب المنازل حول العالم، والتى جاءت من الشمال حتى الجنوب، ومن اليابس لوسط المياه، منازل على شكل كبسولات، وأخرى طائرات قديمة حولها أصحابها لمنازل مدهشة، وأخر صمم اصغر منزل فى العالم، قائمة طويلة وعريضة ستصيبك بالدهشة والإستغراب حتماً.