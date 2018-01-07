يوفنتوس يضع ريال مدريد في حيرة بسبب ديبالا

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، عن وضع نادي يوفنتوس الإيطالي، نظيره ريال مدريد في حيرة، بسبب رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

وخرجت الكثير من الشائعات في الأونة الأخيرة، تشير إلى اقتراب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي والبالغ من العمر 24 عاماً، من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وأشارات الصحيفة المقربة من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي سمح للأندية التي ترغب في ضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بالتفاوض، خاصة بعد خروجه من خطط المدرب ماسيميليانو أليجري.

وقالت أن نادي يوفنتوس الإيطالي، وافق على التفاوض مع نادي ريال مدريد الإسباني الذي يريد ضم باولو ديبالا، ولكن بشرط التفريط عن الألماني توني كروس أو الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة.