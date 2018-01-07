الخدمة الوطنية : إنعقاد الدورة الصيفية التطوعية الثالثة لطلبة المدارس بتاريخ 1 يوليو المقبل
تقرر إنعقاد الدورة الصيفية التطوعية الثالثة لطلبة المدارس بتاريخ 1 يوليو وحتى 26 يوليو 2018، وخصصت هذه الدورة لطلاب وطالبات المدارس (13 إلى 15 سنة) الذين يرغبون في خوض التجربة العسكرية بكل فخر وإعتزاز لما فيها من أهدافاً سامية تعود بالنفع عليهم وتساهم في بناء شخصية قوية فعالة، وعلى الراغبين في التسجيل القيام بتنزيل التطبيق الذكي “UAENSR” والمتوفر على أنظمة هواتف iOS عن طريق App Store، وهواتف آندرويد عن طريق Google Play، كما يمكن لمن أنهوا الدورة الصيفية التطوعية السابقة التسجيل للإلتحاق مجدداً بالدورة التقدمية التي ستعقد في نفس التوقيت الموضح، من خلال التطبيق الذكي “UAENSR”، للمزيد من التفاصيل، يرجى الإتصال على 800555