تطبيق نظام الدفع الآلي لمستخدمي الحافلات العامة بمنطقة الظفرة غداً

ضمن سعيها المتواصل للارتقاء بخدمات النقل في إمارة أبوظبي وتسهيل الاجراءات على مستخدمي الحافلات العامة، وتطوير عملية الدفع الالكتروني لتعرفة خدمات هذه الحافلات في منطقة الظفرة، أعلن مركز النقل المتكامل عن تطبيق نظام الدفع الآلي و المطبق في امارة ابوظبي على خدماتها في منطقة الظفرة من خلال تفعيل عدد (8) أجهزة إصدار وتعبئة تذاكر (TVM) بالمنطقة، و(11) جهاز تعبئة رصيد (BBR) بالإضافة إلى (6) من الأجهزة المكتبية لبيع التذاكر (TOM). وستُتاح خدمة الدفع الالكتروني لتذاكر الحافلات في منطقة الظفرة بدءا من يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2018.

وقد تم تركيب هذه الأجهزة في مواقع مختلفة بالمنطقة تتوزع على كل من محطة حافلات السلع، ومحطة حافلات غياثي، ومحطة العبّارات في جبل الظنة، ومحطة حافلات المرفأ، ومحطة حافلات مدينة زايد، والرويس ادنوك محطة الحافلات، ومحطة حافلات الرويس، ومحطة حافلات طريف. وتأتي عملية تركيب الأجهزة في إطار تعزيز استخدام نظام الدفع الآلي ببطاقات “حافلات” الذكية لدفع تعرفة الحافلات العامة في إمارة أبوظبي.

وقال سعيد محمد الهاملي رئيس فريق الحافلات والباصات المائية في مركز النقل المتكامل إن نظام الدفع الآلي الذي اعتمدته الدائرة لدفع تعرفة الحافلات العامة يتسم بسهولة الاستخدام ويستند إلى منهج ذكي يواكب التطور المتسارع للتكنولوجيا والتقنيات الرقمية المستخدمة في قطاع النقل والمواصلات ويوفر أحدث الوسائل لدفع تعرفة الحافلات بما يرتقي بنوعية الخدمة المقدمة للمجتمع ويسهل الاجراءات على مستخدمي الحافلات العامة ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأضاف الهاملي، أن نظام الدفع الآلي ببطاقات “حافلات” الذكية يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويشكل حافزا إضافيا على استخدام وسائل النقل العام في تنقلاتنا اليومية، مشيرا إلى أن الكثير من مستخدمي النقل العام بات يفضل استخدام بطاقات الدفع الذكية نظرا لسهولة استخدامها في دفع تعرفة الرحلات وتطور النظام الرقمي في مختلف القطاعات.

وتعمل بطاقات “حافلات” الذكية بتمريرها على أجهزة التحصيل الإلكتروني المثبتة على مداخل الحافلات، مباشرة بطريقة سلسة وذكية تمكنها من اقتطاع ثمن الرحلة بدقة بناء على مسافتها، وذلك من القيمة النقدية المخزنة في المحفظة الالكترونية بداخل البطاقة، ما يمكن الركاب من دفع تعرفة رحلاتهم بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، ويسهم في تقليل الازدحام عند الصعود والنزول من الحافلة ويرفع من كفاءة النقل العام في إمارة أبوظبي.

وتتميز بطاقات الدفع هذه بإمكانية إضافة رصيد معين وإعادة تعبئته، فضلا عن إمكانية تضمين خدمات أخرى كتصاريح التنقل الأسبوعية والشهرية. كما تتميز بعدة خصائص أخرى تمكن الركاب من تسجيل بطاقاتهم وتمتعهم بامتيازات حصرية كحماية رصيدهم في حال فقدان البطاقة أو سرقتها بإصدار بدل فاقد وإضافة صورة ومعلومات المستخدم الشخصية مما يؤهله لبرنامج النقاط والعروض المميزة عند الاستعمال المتكرر، فضلاً عن إمكانية تعبئة الرصيد عبر الدفع النقدي أو بطاقات الائتمان عبر أجهزة النظام المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، مع الإشارة إلى أن البطاقة الأسبوعية والشهرية صالحة للاستخدام على الخطوط الداخلية فقط بينما تمكن المحفظة الالكترونية من التنقل على الخطوط الداخلية والخارجية على حد سواء.

هذا إلى جانب توفير بيانات وإحصاءات فورية يمكن الاستفادة منها في تحسين تخطيط وتحليل وتطوير العمليات والخدمات. ويأمل المركز من خلال هذا النظام رفع مستوى الرضا بين الجمهور عن خدمات الحافلات العامة.

يذكر أن نظام “حافلات” الذكي يشتمل على بطاقات بلاستيكية للاستخدام الدائم وتذاكر ورقية للاستخدام المؤقت. وتصنف البطاقات الذكية إلى بطاقات غير شخصية وبطاقات شخصية تحتوي على معلومات عن الراكب تخزن في شريحة البطاقة وعلى قاعدة بيانات المتعاملين. وتشمل البطاقة الشخصية البطاقات الخاصة بالطلبة وكبار السن وذوي الهمم، تؤهلهم للتنقل المجاني على حافلات الخطوط الداخلية والضواحي لمدة عام كامل من تاريخ الإصدار، في حين يتمكن عامة الناس من الحصول على البطاقة الشخصية وإضافة تصاريح التنقل الأسبوعية أو الشهرية للتنقل على الخطوط الداخلية فقط أو إضافة منتج المحفظة الإلكترونية للتنقل على كافة الخطوط بما فيها عبر المدن.

جدير بالذكر أيضاً أن المركز يوفر عدة قنوات آلية وسهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية لشراء التذاكر والبطاقات أو إعادة تعبئة رصيد البطاقات عن طريق الدفع النقدي أو بطاقات الائتمان. وتشمل هذه القنوات الأجهزة الذكية في مكاتب بيع التذاكر في محطات الحافلات وأجهزة بيع التذاكر الإلكترونية المنتشرة في مراكز التسوق العامة، وكذلك أجهزة إعادة تعبئة الرصيد الفورية وأجهزة إعادة التعبئة في الحافلات عبر المدن، مع العلم بأنه سيتم إلغاء التذاكر الورقية بعد الإعلان عن ذلك لاحقا حال اعتياد مستخدمي الحافلات على وسائل الدفع الذكية.