«خليفة التخصصي» ينجح في استبدال مفصلين لكتفي مواطنة ستينية

أنهى فريق طبي في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي معاناة مواطنة في العقد السادس من العمر كانت تشعر بآلام شديدة في الكتفين مع معاناة شديدة في رفع الذراعين بسبب التهاب المفصلين وأجري على أثرهما عمليتين منفصلتين ناجحتين لاستبدال كامل المفصلين للكتفين تكللتا بالنجاح .

وذكر استشاري جراحة العظام وأمراض الكتف الدكتور جي سون بارك أن هذه الجراحة ليست شائعة كجراحة استبدال مفصل الركبة أو الورك وتجرى عادة لكبار السن الذين يعانون من التهاب في مفصل الكتف، مشيرا إلى أن انها تعتبر من الحالات النادرة التي تتطلب استبدال مفصلي الكتفين .

ولفت الى أن المريضة راجعت المستشفى تشكو من آلام شديدة في الكتفين إضافة الى صعوبة في رفع الذراعين ما سبب لها معاناة شديدة، حيث راجعت المستشفى وتم اجراء الفحوصات بالأشعة السينية والرنين المغناطيسي والتي كشفت عن وجود تآكل شديد والتهاب في عظام الكتفين بالقرب من المفصلين وتم اخطار المريضة بضرور اجراء العملية لانهاء معاناتها.

وأوضح ان العملية الأولى تم من خلالها استبدال مفصل الكتف الأيسر لأن المريضة كانت تشتكي بشكل أشد من الجانب الأيمن كما كانت تعاني من عجز في الجانب الأيسر من الكتف، وتم من خلالها استبدال المفصل والغضروف المتآكل وتم وضع مفصل صناعي بمقاسات دقيقة واستطاعت المريضة أن ترفع ذراعها الأيسر بعد أجراء العلاج الطبيعي وحمالة الذراع الأيسر لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن العملية الأولى تكللت بالنجاح وتماثلت للشفاء التام حيث بدأت المريضة بممارسة حياتها الطبيعية في الشق الأيسر من الكتف بعد اجراء العلاج الطبيعي واستخدام حمالة الكتلف، وبعدها استطاعت المريضة رفع ذراعها الأيسر بدون ألم .

وأضاف أن المستشفى ارتأى تأخير العملية الثانية لاستبدال مفصل الذراع الأيمن بعد تحسن حالة المريضة وتمكنها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي في ذراعها الأيسر، وتم اجراء استبدال للكتف الأيمن، مشيرا إلى ان كلتا العمليتين تطلبت استخدام حمالة الكتف لعدة أسابيع إلى جانب العلاج الطبيعي.

وأفاد أن هذه العملية تأتي كجزء من خطة تعزيز الخدمات العلاجية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي حيث تعد هذه الجراحة من الجراحات المتطورة التي تتطلب خبرة وكفاءة عاليتين في هذا المجال والتي تم تعزيزها مع افتتاح قسم العظام الذي أثبت تفوقه في إجراء العمليات الجراحية المعقدة كاستبدال مفصل الكتف والركبة بالاعتماد على طاقم جراحي متميز.

وأوضح أن هذا الإجراء عادة مخصص للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ولحالات تفاقم الالتهاب في مفصل الكتف او الذين يتعرضون لتآكل في عظام المفصلين التي تسبب العجز والألم الشديدين .

وأضاف ان العديد من المرضى يعانون من حالات متفاوتة من التهاب مفاصل الكتف المزمنة، وتآكل في عظام المفصلين وتستمر معاناتهم مع الآلام وصعوبة في رفع وتحريك الذراعين إلى أن تصبح الجراحة وتبديل المفصل الخيار الوحيد حيث اصبح المستشفى ملاذا لهولاء المرضى لاجراء مثل هذه الجراحة المتطورة وعدم الحاجة للسفر الى الخارج طلباً للعلاج باعتماده نخبة من الأطباء المتخصصين بالجراحة العظمية مما يوفر للمرضى فرصة الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الطبية العالية.