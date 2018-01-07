32 مفقوداً جراء اصطدام ناقلة نفط مع سفينة شحن قبالة الساحل الشرقي للصين

فقد 32 شخصا اليوم بعد اصطدام ناقلة نفط مع سفينة شحن قبالة الساحل الشرقي للصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ” شينخوا ” أن ناقلة النفط تحمل علم بنما اصطدمت ، مع سفينة شحن تحمل علم هونج كونج الليلة الماضية ، على بعد حوالى 300 كيلومتر شرق شانغهاي ، مشيرة إلى أن هناك عملية جارية لإنقاذ أفراد طاقم ناقلة النفط ، كما أنه تم انقاذ أفراد طاقم سفينة الشحن البالغ عددهم 21 فردا .

وأظهرت صورة لمكان الحادث بثها التلفزيون الحكومي الصيني كميات كبيرة من الدخان الأسود يتصاعد من ناقلة النفط المحترقة البالغ طولها 274 مترا.