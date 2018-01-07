محمد بن راشد : توزيع عوائد “القيمة المُضافة” في الدولة بنسبة 70% للحكومات المحلية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي عن إقرار توزيع عوائد ضريبة القيمة المُضافة في الدولة بحيث تحصل الحكومات المحلية على ٧٠٪ من هذه العوائد بما يحقق خدمات محلية أفضل وتنمية مجتمعية أكبر ودعم أوسع مباشر لمواطنينا باستخدام هذه العوائد.

وأضاف سموه، هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا .. والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع .. وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار.. ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم.

كما أعلن سموه عن اعتماد المجلس تعييين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وقال سموه إن دولة الامارات تستعد لتكون اول دولة عربية تحقق حلما عربيا قديما بانتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية وذلك بتشغيل اول محطة طاقة نووية في ٢٠١٨ .ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة ٢٠ مليار دولار ويضم ٤ مفاعلات نووية.

وتابع سموه، اعتمدنا اليوم استراتيجية الأمن المائي للدولة خلال العقدين القادمين وتشمل الخطة قائمة مصادر المياه البديلة، وإنتاج المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط المائي بين إمارات الدولة، بالاضافة لمجموعة من الأنظمة لضمان توفر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارىء.

كما اعتمد سموه اليوم دليلا لقياس إنتاجية وكفاءة مختلف الجهات الحكومية .. والهدف توفير منظومة شاملة وعادلة لقياس الإنتاجية … وتوفير صورة واضحة حول أداء المسئولين في الحكومة .. سواء كان إيجابيا ام سلبيا لاتخاذ إجراءات تصحيحة سريعة خلال الفترة القادمة .

واعتمد سموه اعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي بالدولة واعتمدنا اتفاقية مع سويسرا بشأن الاعفاء من تأشيرة الاقامة القصيرة لمواطنينا واعتمد أيضاً إنشاء قنصلية جديدة لنا في ألمانيا في مدينة بون – بالاضافة للسفارة الحالية في برلين – تعزيزا لعلاقاتنا الاستراتيجية مع ألمانيا الاتحادية.