توفير 53 منفذاً لتقديم خدمات العمالة المساعدة في العين والظفرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 53 منفذا لانجاز معاملات المتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل عمالة الخدمة المساعدة في العين والظفرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين خلال زيارته مؤخرا لاحد مراكز الخدمة “تسهيل” في العين يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة للاطلاع عن كثب على واقع تقديم الخدمات ذات الصلة بالمنشات وعمال الخدمة المساعدة التي يوفرها المركز لاصحاب العمل والاسر في الوقت ذاته.

وتشمل المنافذ التي تم توفيرها مراكز الخدمة “تسهيل” القائمة في العين والظفرة ومكاتب طباعة معاملات الهوية التي تم اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لغايات تقديم خدمات العمالة المساعدة.

والتقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الزيارة عدد من المتعاملين الذين ابدوا تطلعهم بزيادة منافذ تقديم الخدمات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة نظرا للاقبال الكبير الذي تشهده مراكز الخدمة “تسهيل” القائمة في العين والظفرة منذ بدء تقديم الخدمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر العام الماضي من قبل المتعاملين الذين تقدموا بطلبات تتعلق بالعمالة المساعدة.

ووجه معاليه المسؤولين في الوزارة بزيادة عدد منافذ تقديم الخدمات بشكل فوري وبما يلبي احتياجات المتعاملين ويتوافق مع عددهم في كافة المناطق الجغرافية في العين والظفرة الى جانب العمل بشكل فوري على تذليل اية عقبات قد تحول دون سرعة انجاز المعاملات.

وأكد خلال لقائه مع المتعاملين ” التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الخدمات المتميزة وتوفير الوقت والجهد عليهم بما يلبي تطلعات جميع المتعاملين ويحقق سعادتهم وذلك تطبيقا لاستراتجية الوزارة المنسجمة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية”.

وتوفر منافذ الخدمة سواء مراكز تسهيل أو مكاتب الطباعة المعتمدة من قبل الوزارة خدمات فتح الملف واصدار وتجديد والغاء تصاريح وعقود عمل عمال الخدمة المساعدة بالاضافة الى الابلاغ عن الانقطاع عن العمل وخدمة سحب بلاغ الانقطاع عن العمل”.

ومن المقرر ان يتم نقل خدمات عمال الخدمة المساعدة من مراكز الخدمة “تسهيل” على مستوى الدولة ومكاتب الطباعة في العين والظفرة الى مراكز “تدبير” المنتظر ان يتم تشغيلها قريبا حيث ستقدم جميع الخدمات المرتبطة بفئات عمال الخدمة المساعدة من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وتحت اشراف الوزارة”.

يذكر ان قانون عمال الخدمة المساعدة حدد 18 نوعا للمهن المساعدة تشمل : مستخدم ،بحار ،حارس، راعي، سايس ، صقار، عامل ، مدبرة منزل، طباخ ، مربية أطفال ، مزارع ، بستاني ،مدرب خاص ، ممرض خاص ، مدرس خاص، مندوب خاص ، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.

من جهة أخرى ، التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال زيارته لمركز الخدمة “تسهيل” في العين العاملين في المركز من المواطنين والمواطنات.

واطلع معاليه على سير العمل والية ادخال بيانات طلبات المتعاملين في النظام الالكتروني للوزارة من قبل المواطنين والمواطنات الذين اشاد بحرصهم على اداء مهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب.

وأكد معاليه ان الموارد البشرية الوطنية العاملة في مراكز الخدمة “تسهيل” تعتبر نموذج للكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة الوظيفية غب الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.

واستمع معاليه خلال الزيارة على التجربة الوظيفية لاحدى المواطنات التي تعمل في المركز منذ خمس سنوات والتي اعربت عن سعادتها في الوظيفة وحرصها على الاستمرار في شغلها لا سيما في ظل الامتيازات التي تتوافر اليها ولزميلاتها من حيث الدخل الشهر وبيئة العمل المحفزة.