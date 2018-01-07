بالفيديو | “صقور الداخلية” تنقذ امرأتين تعرضتا لحادث مروري في “القطاه” بالشارقة

أسهمت طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، في إنقاذ حياة امرأتين تعرضتا لإصابات إثر تدهور دراجتهما الرملية في منطقة ” القطاه ” بإمارة الشارقة.

وقال العقيد الركن طيار سالم خليفة سالم السويدي، نائب مدير إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية، ان غرفة عمليات جناح الجو قد تلقت طلباً موخراً للتعاون مع طاقم الاسعاف الوطني الطبي المتواجد في مكان الحادث لنقل المصابتين الى المستشفى جواً لصعوبة الوصول للمستشفى بالسرعة المطلوبة ، وعلى الفور توجه فريق طبي من اسعاف جناح الجو إلى المكان للمساعدة بتوفير الاسعافات الأولية للمصابتين ثم نقلهما إلى مستشفى القاسمي بإمارة الشارقة على وجه السرعة.

وجدد السويدي الدعوة للجمهور من هواة ارتياد المناطق الصحراوية ومن ممارسي الرياضات البرية أخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطرق الوعرة والانحدارات الشديدة، والانعطافات الحادة، التي تفرضها طبيعة الاراضي الرملية أو الصحراوية، والتحصن بارتداء الملابس الواقية الخاصة بتلك الرياضات، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، وعدم المخاطرة بحياتهم في الأماكن النائية، مع ضرورة إبقاء أجهزة الاتصال في حالة سليمة للاستعمال في اية وقت.