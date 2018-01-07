782 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 12 مليون درهم في “الحبية الثالثة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 782 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 232 مبايعة بقيمة 377 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضى بقيمة 157 مليون درهم و 195 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 220 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الثانيه بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها24 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 405 مليون درهم منها 26 رهونات أراضى بقيمة 349 مليون درهم و 51 رهونات فلل وشقق بقيمة 56 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 78 مليون درهم وأخرى فى منطقة محيصنه الرابعه بقيمة 70 مليون درهم.