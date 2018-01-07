المعارضة الماليزية تعلن مهاتير محمد مرشحها لمنصب رئيس الوزراء المقبل

اعلن التحالف الشعبي المعارض في ماليزيا الاتفاق على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد لمنصب رئيس الوزراء المقبل في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها منتصف هذا العام.

جاء ذلك في مؤتمر عام عقده التحالف الشعبي اليوم الاحد وجرى فيه ايضا الاتفاق على ترشيح رئيسة حزب العدالة الشعبية المعارض وان عزيزة لمنصب نائب رئيس الوزراء وهي زوجة الزعيم الروحي للمعارضة أنور إبراهيم المسجون بتهم اخلاقية .

وقال مهاتير في خطابه أمام المؤتمر إنه ترأس حزب منظمة وحدة الملايو (أمنو) الحاكم لأكثر من عشرين عاما قبل أن يعلن استقالته منها قبل عامين مضيفا “إلا أنني الآن أسعى إلى إسقاط الحكومة الحالية”.

وأضاف “لا أمانع من الوقوف مع من كانوا أعدائي عندما كنت رئيسا للوزراء لكن علينا أن ننسى ما مضى ونعمل من أجل الحاضر والمستقبل”.

وكان ترشيح مهاتير رئيسا للوزراء لاقى اعتراضا من جانب أعضاء قدامى بالمعارضة وكذلك على توزيع المقاعد الانتخابية بين الأحزاب المتحالفة تحت لواء المعارضة.

ويضم التحالف الشعبي المعارض الماليزي (باكاتان راكيات) ثلاثة أحزاب رئيسية وهي حزب وحدة الماليزيين الأصليين (بيرساتو) وخصص له 52 مقعدا وحزب العدالة الشعبية (بي كي آر) وخصص له 51 مقعدا وحزب الحركة الديمقراطية (داب) وخصص له 35 مقعدا وحزب الأمانة الشعبية (أمانة راكيات) وخصص له 27 مقعدا.