الطقس اليوم غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 08 / 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 09 / 01 / 2018

غائم جزئي الى غائم أحياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، ويستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفرقة. الرياح معتدلة إلى

نشطة السرعة على اليابسة، قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية أحيانا ًعلى البحر. تزداد الرطوبة النسبية ليالً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح

شمالية غربية / 15 – 30 / 40 كم / ساعة على اليابسة، وتكون 25 – 40 /55 كم / ساعة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس غائم إلى غائم جزئي، مع فرصة لسقوط األمطار على مناطق متفرقة. الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة، قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة السرعة بوجه عام على البحر. تزداد الرطوبة النسبية ليالً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية. البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان قد يضطرب أحياناً.