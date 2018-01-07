النائب العام في أبوظبي يكرم الجهات المشاركة في تنفيذ أحكام تدابير الخدمة المجتمعية

كرم سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي عددا من الجهات المشاركة في تنفيذ أحكام تدابير الخدمة المجتمعية وذلك في إطار جهود النيابة العامة نحو تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء من خلال التواصل الفعال مع شركائها الاستراتيجيين.

ويأتي التكريم تأكيدا على أهمية دور الشركاء في الوصول بتدابير الخدمة المجتمعية نحو أهدافها في التصدي لبعض الجنح بعيدا عن المنشآت العقابية حيث تم منذ صدور أول حكم تدابير مجتمعية في مارس 2017 تطبيق 84 حكما بالتعاون مع 7 جهات محلية.

وأكد المستشار محمد الشبلي مدير ادارة النيابات ومدير النيابة المجتمعية أن العمل مهما كان نوعه أو تفاصيله ليس عقوبة على وجه الإطلاق ولا يهدف إلى إهانة المحكوم بل علاج كما أرشدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث قال رحمه الله أن ” العلاج بالعمل هو أحدث الوسائل للقضاء على الأمراض النفسية والتغلب على المشاكل التي تعترض إنسان هذا العصر”.. وعلينا استذكاره ونحن في عام زايد.

من جانبه أشاد العميد حماد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في التوجه نحو التدابير المجتمعية والعقوبات البديلة لمواجهة بعض الجنح .. مشيرا إلى التأثير الإيجابي لهذا التوجه في التعامل مع مرتكبي بعض المخالفات بعيدا عن المنشآت العقابية مما يحافظ على مستقبلهم واستقرار اسرهم إضافة إلى تجنيبهم التعامل المباشر مع معتادي الجريمة في حال سجنهم.

من جانبه أكد أحد منفذي التدابير المجتمعية أنه حصل خلال تنفيذ حكم ضده عن تهمة الطيش والتهور على تجربة غنية ونقطة تحول في حياته حيث استشعر قيمة العمل في نفسه وبالتالي تقدم لإحدى الوظائف فور انتهاء عقوبته ونتيجة لإخلاصه وتميزه في العمل خلال تأدية التدابير المجتمعية تم قبوله فورا في الوظيفة.

وفي ختام الحفل أهدى سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي الدروع التكريمية لممثلي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبلدية أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية ” أدنوك” ومركز ادارة النفايات – أبوظبي ” تدوير” وهيئة البيئة – أبوظبي والهيئة العامة للأوقاف.