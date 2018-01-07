“كينج كويل” تعلن عن خصومات قدرها 50 % على منتجاتها لـ”غرف النوم”

تعتبر غرفة النوم المكان الآمن للخلود إلى النوم والإسترخاء والتعويض عن ضغوط الحياة اليومية. ومن أهم الأمور التي تجعل غرفة نومك مريحة هي اختيار مرتبة بنوعية جيدة.

تقدم كينج كويل منتجات فريدة لغرف النوم لتحوّلها إلى ملاذ مثالي للنوم والإسترخاء، بحيث أنها لن تدعك تنام بطمأنينة فسحب، بل ستذهب بك إلى أبعد من ذلك لتحسن نوعية نومك وتدعم جسمك بشكل صحيح أثناء النوم.

وخلال مهرجان دبي للتسوق، تدعو كينج كويل الجميع للإستثمار في منتجاتها وتوفير الأموال بشكل كبير في هذا العام، وتقدم عند شراء أي من منتجاتها استرداد 50% من قيمة إجمالي الشراء في اليوم نفسه. هذا يعني أن العملاء الذين يشترون أي من مراتب كينج كويل العودة إلى منازلهم حاملين أي من منتجات النوم بنصف سعر إجمالي الشراء.

ويضم العرض أيضاً عند شراء أي من مجموعتي ستار Star وسيلك Silk، سيحصل الزبون على خصم 20% عند كل شراء إضافة إلى لوحة لرأس السرير أو بطانية كشمير مجاناً.

ولن تقف العروض المشوّقة عند هذا الحد، بل إذا أراد الزبون شراء قاعدة سرير، بإمكانه دفع ما يصل إلى 1,000 درهم والحصول على المنتج الذي تصل قيمته إلى 4,356 درهم. وإذا ما أنفق 1,000 درهم أخرى، سيحصل على طاولتين جانبيتين للسرير بقيمة 2,677 درهم. وتستمر العروض المشوّقة ليحصل الزبون على لوحة لرأس السرير بقيمة 1,667 درهم عند إنفاق 1,000 درهما أخرى.

كما تقدم كينج كويل خال المهرجان خصم 40% على المنتجات المختارة، فيما يحصل الزبون على خصم 40% على جميع أكسسوارات السرير.

ويقول سوندار راجان المدير التنفيذي لشركة دبي لصناعة الأثاث التي تصنّع وتوزّع منتجات كينج كويل في الشرق الأوسط: “تستخدم كينج كويل مواد أولية عالية الجودة ، كما يتم تصنيع المراتب باستخدام آلات عالية التقنية من أوروبا والولايات المتحدة. وعند دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط، أطلقت كينج كويل العديد من التقنيات والمفاهيم الثورية في صناعة المراتب مما جعلها الرائد في تلك الصناعة.”

تقدم كينج كويل تقنية APS في مراتبها، وهي نظام ثوري متقدم لدعم الجسم، حيث يأتي الدعم من قلب المرتبة المحاذي لوضع العمود الفقري والظهر ليقدم دعما إضافياً له، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع الدعم لوزن الجسم بالكامل، مما يجعل الجسم مرتاحاً أكثر ويحدّ من التقلب للحصول أخيراً على الوضعية المناسبة للنوم المثالي.

قم بتغييرات بسيطة في غرفة نومك واجعل نوعية نومك مختلفة تماماً. تفضلوا بزيارة صالة عرض كينج كويل واجعلوا ليالي الأرق شيئا من الماضي. للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـ 0097149293588 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني dfmc@emirates.net.ae