شاهد بالصور | فن “الجرافيتي” في الأردن

بواسطة / بتاريخ 2018-01-07 في 8:33 م /
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 مجموعة من الفنانين الأردنيين لرسم الغرافيتي يحولون جدران العاصمة الأردنية إلى لوحات فنية فنجد أزهار ووجوه شخصيات ولوحات في جميع أنحاء العاصمة عمان و هدف الفنانين الأردنيين هو جلب المزيد من الألوان والبهجة لحياة سكانها .
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