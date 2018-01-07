شاهد بالصور | فن “الجرافيتي” في الأردن
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-01-07 في 8:33 م /
مجموعة من الفنانين الأردنيين لرسم الغرافيتي يحولون جدران العاصمة الأردنية إلى لوحات فنية فنجد أزهار ووجوه شخصيات ولوحات في جميع أنحاء العاصمة عمان و هدف الفنانين الأردنيين هو جلب المزيد من الألوان والبهجة لحياة سكانها .
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