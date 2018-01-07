BenQ تطلق جهاز عرض ضوئي بجودة 4K و بأسعار رائعة
إذا كنت تريد جهاز عرض ضوئي بجودة 4K و يكون سعره بسيط و في المتناول فسيكون جهاز العرض الضوئي CineHome HT2550 من شركة BenQ هو المناسب لك، وهو يأتي بسعر مناسب جداً 1,499$ والذي يعتبر الأرخص من نوعة.ومن حيث المواصفات فهو يُشبه جهاز Optoma UHD60 و لكنه أرخص بـ 500$ منه ما جعله أرخصهم.
جهاز HT2550 سيقدم درجة وضوح 2,200 ANSI lumens و هي جيدة جداً، و نسبة تباين 1:1000. أيضًا فالجهاز يحتوي على مدخل HDMI بدقة 4K و مخرج HDMI 2.0/HDCP 2.2 و مخرج آخر من نوع HDMI 1.4a.
وتشمل المواصفات الأخرى :-
- دعم HDR10
- دعم شريحة single-DMD بتقنية TI DLP مقاس 0.47 بوصة
- دعم صور يصل حجمها إلي 300 بوصة
- دعم تقنية CinematicColor من BenQ وعجلة الألوان RGBRBG
- فضاء لوني Rec. 709 بنسبة 96%
- تصحيح تلقائي للانحراف و تكبير الشاشة إلي 1.2X
- منفذ USB-A ومنفذ USB-B من أجل التحديثات الخاصة بالنظام
- مخرج و مدخل للصوت 3.5مم
- مكبر صوت 5 وات
- مصباح يدوم الي 15000 ساعة
- متوافق مع المحتوى ثلاثي الأبعاد
جهاز BenQ CineHome HT2550 متوفر الآن للشراء المُسبق من أمازون حتى يوم 14 يناير، وأيضًا من متاجر BenQ Direct.