BenQ تطلق جهاز عرض ضوئي بجودة 4K و بأسعار رائعة

بواسطة / بتاريخ 2018-01-07 في 8:38 م /
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إذا كنت تريد جهاز عرض ضوئي بجودة 4K و يكون سعره بسيط و في المتناول فسيكون جهاز العرض الضوئي CineHome HT2550 من شركة BenQ هو المناسب لك، وهو يأتي بسعر مناسب جداً 1,499$ والذي يعتبر الأرخص من نوعة.ومن حيث المواصفات فهو يُشبه جهاز Optoma UHD60 و لكنه أرخص بـ 500$ منه ما جعله أرخصهم.

جهاز HT2550 سيقدم درجة وضوح 2,200 ANSI lumens و هي جيدة جداً، و نسبة تباين 1:1000. أيضًا فالجهاز يحتوي على مدخل HDMI بدقة 4K و مخرج HDMI 2.0/HDCP 2.2 و مخرج آخر من نوع HDMI 1.4a.

وتشمل المواصفات الأخرى :-

  • دعم HDR10
  • دعم شريحة single-DMD بتقنية TI DLP مقاس 0.47 بوصة
  • دعم صور يصل حجمها إلي 300 بوصة
  • دعم تقنية CinematicColor من BenQ وعجلة الألوان RGBRBG
  • فضاء لوني Rec. 709 بنسبة 96%
  • تصحيح تلقائي للانحراف و تكبير الشاشة إلي 1.2X
  • منفذ USB-A ومنفذ USB-B من أجل التحديثات الخاصة بالنظام
  • مخرج و مدخل للصوت 3.5مم
  • مكبر صوت 5 وات
  • مصباح يدوم الي 15000 ساعة
  • متوافق مع المحتوى ثلاثي الأبعاد

جهاز BenQ CineHome HT2550 متوفر الآن للشراء المُسبق من أمازون حتى يوم 14 يناير، وأيضًا من متاجر BenQ Direct.

 

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