“إل جي” تكشف عن شاشة قابلة للطي بالكامل

الشركة الرائدة في صناعة شاشات التلفاز OLED لم تكتفي بإصدار أول شاشة بحجم 88 بوصة بدقة 8K OLED فقط، لكنها ستُظهر للعالم في مؤتمر CES القادم أول شاشة 65 بوصة بدقة 4K OLED قابلة للطي مثل البوستر.

بالرغم من أنه تم الإعلان في نفس المؤتمر سابقاً عن بعض الشاشات المشابهة ولكن هذه الشاشة ستكون الأولى من نوعها القابلة للطي بشكل دوراني ينحدر داخل صندوق صغير يتسع لمكبر صوت بشكل عرضي لتأخذ في النهاية شكل اسطواني،

LG تقدم أفضل جودة صورة ممكنة موجودة حالياً فلا يوجد أى سبب للإعتقاد أن هذا الابتكار لن ينجح.

LGD والتي تعد من الناحية الفنية شركة منفصلة من LG Electronics لم تعطي أى تلميحات عن موعد توافر هذه الشاشات في السوق أو عن سعرها أو حتي عن مدي بقائها مسطحة بعد تكرار الطى.

هذه لم تكن الشاشة الأولى من LG القابلة للطي، ففي مؤتمر CES عام 2016 كان يوجد تصميم مبدئي لشاشة بحجم 18 بوصة وكانت رائعة جداً بالرغم من أن دقة الصورة كانت 810×1200 ، لكن الشاشات الكبيرة دائماً أفضل خاصة مع الجودة السينمائية مع تقنية OLED.