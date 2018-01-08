اليوم.. العرض الفكاهي اضرب الجمل

إمرح في أجواءٍ كوميدية لا مثيل لها في الشرق الأوسط مع “يلا نضحك” التي تقدّم العرض الكوميدي الارتجالي الأكثر تشويقاً!!

إليك التفاصيل.

سيعتلي المسرحَ حوالى 12 كوميدياً وتخصص لكل منهم مدّة أقصاها 5 دقائق، في الوقت الذي يتم تزويد الجمهور بثلاثة بطاقات كبيرة طُبع عليها حيوان الإبل. يخسر المشارك فرصته إذا رفع الجمهور البطاقات الثلاثة عالياً أثناء تقديمه العرض! أما إذا استطاع الكوميدي أن “يهزم الإبل” ويبقى لـ5 دقائق كاملة، فسيتأهل إلى المرحلة النهائية من العرض ليتم عندها اختيار الرابح لهذه الأمسية المليئة بالضحك والمرح.

الدخول : 08:00 م

رسم الدخول : مجاني

الموقع : مطعم باباجالو في لي مريديان ابوظبي