ينقطع عن جلسات العلاج من الإدمان ويعود للتعاطي

حددت هيئة محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت صباح أمس، يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، موعداً للحكم في قضية 3 متهمين بقضيتين منفصلتين بتعاطي المؤثرات العقلية، إذ إن المتهمين من الجنسية الآسيوية في القضية الأولى اعترفا بما نسب إليهما من اتهام، كما اعترف المتهم الثالث «خليجي»، بانقطاعه عن جلسات الرعاية الصحية والعلاج من الإدمان لأسباب شخصية، وعودته لتعاطي المؤثرات العقلية.

وبينت هيئة المحكمة خلال استجوابها للمتهم الخليجي، أن له 3 أسبقيات في تعاطي المواد المؤثرة، وأنه يخضع لجلسات علاجية من الإدمان، ليؤكد المتهم أنه انقطع عن الجلسات العلاجية لأسباب شخصية، وعائلية، الأمر الذي أظهر لدى رجال مكافحة المخدرات ضرورة متابعة المتهم ومراقبته، وإعادة فحصه، ما كشف أنه انقطع عن العلاج من الإدمان ليعود ويتعاطى المواد المخدرة.