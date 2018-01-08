بالصور.. أفضل فنادق 2018 الجديدة

بواسطة سي ان ان
/ بتاريخ 2018-01-08 في 9:39 ص /
بعد أيام قليلة من استقبال العام 2018، بدأت تظهر قوائم أفضل المطاعم، والوجهات السياحية، والفنادق الفاخرة. ولا شك، بأن إجراءات اتخاذ قرارات رحلتك المقبلة بات شيء سهل جداً الآن!
من أجنحة للفنادق على قمم جبال ثلجية شاهقة، إلى أخرى تختبئ في جزر نائية بعيدة، تتمتع فنادق العام 2018 الجديدة بخدمات ومشاهد طبيعية ترضي جميع الأذواق المختلفة.
منتجع “باغليوني” في المالديف
من المقرر أن يفتتح منتجع باغليوني أبوابه للزوار في مارس/آذار من العام 2018، في جزيرة ماغاو النائية.
منتجع “سيكس سينسيز” في بوتان
سيفتتح هذا المنتج في أغسطس/آب من العام 2018، وسيتكون من خمسة أكواخ إقامة منتشرة عبر مناطق مختلفة في البلاد.
فندق “فور سيزنز” في حزر السيشيل
سيفتتح فندق “فور سيزنز” الفاخر في جزيرة ديسروتشز في جزر السيشيل.
فندق “سوفيتيل سيدني دارلنغ هاربور” في أستراليا
كلف بناء هذا الفندق في سيدني حوالي 500 مليون دولار، ويتميز ببركة سباحة “إنفينيتي” بإطلالات رائعة.
فندق “ذا شور كلاب” في جزر توركس و كايكوس
يعتبر هذا الفندق الأول من نوعه في منطقة “لونغ داي بيتش،” ويتضمن 106 أجنحة فاخرة، فضلاً عن ستة فلل فاخرة.
فندق “سابل آلي” في بوتسوانا
يقع هذا الفندق الذي يوفر تجربة استثنائية لحياة الصحراء الأفريقية، في قلب محمية كاوي. ويتميز بتصميمه المستدام الصديق للبيئة.
فندق “حياة سينتريك لا روزيير” في فرنسا
افتتح هذا الفندق في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017. ويقع في منطقة رون ألب بالقرب من جبال الألب.