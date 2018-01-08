مجلس الوزراء يصدر قرارا بتكليف محمد خلفان الرميثي ‏برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ” 20م/1و ” لسنة 2018 والخاص بتكليف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويشغل معالي اللواء الرميثي منصب القائد العام لشرطة أبوظبي وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

كما شغل سابقا منصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بين/ 2004 و2008 / وكان نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2006.

وتولى منصب أمين عام هيئة الشرف في نادي العين عام 2000 ومنصب رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي في الفترة / 2001 – 2008 / في الوقت الذي حقق فيه نادي العين ” بطولة دوري أبطال آسيا ” عام 2003.

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