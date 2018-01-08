اخلاء مطار “جون اف كينيدي” في نيويورك بسبب تدفق مياه في مبنى ركاب

أدى حادث تدفق مياه في مبنى الركاب رقم اربعة بمطار (جون اف كينيدي) الدولي في مدينة نيويورك الى تعليق عدد من الرحلات واخلاء المطار الذي يشهد انشط حركة للمسافرين في الولايات المتحدة.

وقالت ادارة المطار في بيان مساء امس الاحد ان تدفقا هائلا للمياه نجم عن كسر في خط مياه رئيسي بفعل العواصف الثلجية التي تجتاح مدينة نيويورك والتي تسببت في تعطيل حركة المسافرين في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الادارة ان المياه التي تدفقت من السقف على مكتب تسجيل دخول المسافرين لتغطي مساحات كبيرة في مبنى الركاب رقم أربعة ادت الى تعليق 94 رحلة جوية وانقطاع التيار الكهربائي.

ويأتي تدفق المياه بينما كان المطار يعود ببطء لعمله المعتاد بعد إغلاقه يوم الخميس بسبب العاصفة الثلجية غير المسبوقة التي تجتاج وسط وشرق الولايات المتحدة الاربعاء الماضي.

وتسببت العاصفة الثلجية في وفاة 22 شخصا واعلان حالة الطوارئ وتعطل الحركة المرورية وإغلاق المدارس والمكاتب والمؤسسات التجارية في الولايات والمدن المتضررة كما تسببت في في هطول ثلوج وأمطار وجليد ورياح عاتية وإلى فيضان المياه في مناطق ساحلية في جنوب شرقي الولايات المتحدة.