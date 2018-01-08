“المحترفين” تنظم دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية

تنظم لجنة دوري المحترفين، وبالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية في الفترة من السابع وحتى العاشر من يناير الجاري، بمقر الاتحاد بدبي، ويشارك في الدورة منتسبو الأندية المحترفة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التخصصية التي تنظمها اللجنة، في إطار خطتها لتأهيل العاملين بالأندية المحترفة، والسعي لرفع قدراتهم في مختلف المجالات، والعمل على إكسابهم الخبرات والمعارف التي تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل في خدمة أنديتهم.

وتسلط الدورة الضوء على المبادئ والمهارات المطلوبة لإدارة المرافق والفعاليات الرياضية، وتهدف إلى شرح عملية تخطيط وإنتاج الفعاليات، مناقشة توظيف وإدارة شؤون الأفراد، تحديد أنواع العقود، مناقشة مسؤوليات والتزامات الإهمال في المرافق، شرح تخطيط وتطبيق إدارة المخاطر، وصف إدارة الجماهير والسيطرة عليها، ووصف خطط الطوارئ والإخلاء الطبي.

وتغطي الدورة عدة محاور مهمة منها، التخطيط للحدث وإنتاجه، تمويل المنشآت والدعم الحكومي، تعيين الموظفين، العقود، إدارة المخاطر، إصدار التذاكر وإدارة شباك التذاكر، إدارة الحشود، إدارة اكشاك ومطاعم الوجبات الخفيفة، إهمال المنشآت وإدارة المخاطر.