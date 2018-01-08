امرأة آسيوية تضع مولودها بالجو وتخفيه في مرحاض الطائرة

بواسطة / بتاريخ 2018-01-08 في 11:54 ص /
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ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على امرأة مشتبه بها بعدما عثر على مولودها الجديد ميتًا في مرحاض طائرة في مطار جاكرتا الدولي.

وألقت الشرطة القبض على هني البالغة من العمر 37 عامًا وهي عاملة متحدرة من غرب جزيرة جاوة عقب وصولها من بانكوك إلى مطار سوكارنو هاتا قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وقال قائد شرطة المطار أحمد يوسف، إن السيدة لم تكن بصحة جيدة حال توقيفها، ولن تخضع للاستجواب قبل أن تصبح مؤهلة لذلك، مؤكدًا أن المرأة موجودة حاليًا في المركز الصحي التابع للمطار”.

وتشتبه الشرطة بأن هني التي عملت كمساعدة منزلية في أبوظبي لأربع سنوات، وضعت سرًا طفلها خلال رحلة لشركة طيران الاتحاد من ابوظبي إلى جاكرتا.

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