القوات الشرعية اليمنية تتقدم إلى حيس تحت غطاء جوي من القوات المسلحة الإماراتية

بواسطة / بتاريخ 2018-01-08 في 1:12 م /
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تواصل قوات الشرعية في اليمن تقدمها بمساندة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه مديرية حيس في محافظة الحديدة غربي اليمن تحت غطاء جوي من طيران القوات المسلحة الإماراتية حيث قطعت خط إمداد ميلشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية بين تعز والحديدة جنوب مدينة الحيس.

وتقدمت القوات عبر طريق المخا باتجاه المزارع المحاذية للخط الرابط بين حيس وتعز وقامت بتمشيطها.

وتمكنت وحدات القوات المسلحة الإماراتية من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للميلشيات الحوثية الإيرانية وتم أسر العشرات من عناصر الميلشيات خلال عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى في المنطقة كما تم خلال عمليات التمشيط الاستيلاء على عدد من الدبابات والعربات العسكرية.

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