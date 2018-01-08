شرطة أبو ظبي تسجل 10 آلاف مخالفة للركاب بسبب عدم ربط حزام الأمان

دعت شرطة أبو ظبي قائدي المركبات والركاب إلى استخدام حزام الأمان، حفاظاً على سلامة الجميع لتعزيز جهودها في السلامة المرورية.

وأوضحت أن عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب غرامة مالية بقيمة 400 درهم، وذلك حسب المادة رقم 51 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178).

وذكر العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبو ظبي في مديرية المرور والدوريات أن عدد مخالفات عدم التزام الركاب باستخدام حزام الأمان أثناء سير المركبات خلال الفترة من 1يوليو إلى نهاية ديسمبر العام الماضي2017، بلغ 10 آلاف و766 مخالفة.

ودعا السائقين الى التأكد من استخدام الركاب في المقاعد الخلفية لحزام الأمان قبل تحرك المركبة، موضحاً أن تحرير مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، سواء من قائدي المركبات أو ركابها يهدف للمحافظة على سلامتهم، والوقاية من الإصابات والوفيات التي تنجم عن الحوادث المرورية.

واكد استمرار جهود شرطة أبو ظبي في التوعية من خلال إدارة الإعلام الأمني عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي والمحاضرات التي تستهدف شرائح المجتمع إضافة إلى التوعية بالجامعات والمؤسسات التعليمية لتعزيز استخدام حزام الأمان حفاظاً على سلامة الجميع.

ولفت إلى أهمية الالتزام بحزام الأمان التي تعزز سلامة السائقين والركاب، حيث يساعد في تفادي أغلب الإصابات في حوادث المرور، ويقلل من مضاعفات الاصطدامات.