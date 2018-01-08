بلدية أبوظبي تنذر أكثر من 45 صالوناً وتضبط 1046 مادة منتهية الصلاحية

أعلن مركز بلدية المدينة في بلدية مدينة أبوظبي أنه وجه 45 إنذاراً لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وضبط 1046 من المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية، كما أنه حررت 4 مخالفات قضائية ، وذلك خلال سلسلة من حملات التفتيش التي نفذها المركز في أبوظبي .

وبين المركز أن الحملات التفتيشية الدورية والمستمرة التي يقوم بها مفتشوه كانت بهدف متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتأكد من مدى استيفائها للمعايير والشروط الصحية المعتمدة من قبل البلدية، وكذلك لضبط أي مواد مخالفة أو غير مصرح بها حفاظاً على الصحة العامة للجميع.

و أفادت البلدية أن الحملات شملت التفتيش على مراكز وصالونات التجميل النسائية ومحلات بيع مستحضرات ومستلزمات التجميل وصالونات الأطفال، إضافة إلى النوادي الصحية النسائية، إذا بلغ عدد الزيارات التفتيشية والتوعوية التي قام بها المفتشون على هذه المراكز والصالونات 686 زيارة تم خلالها ضبط 1046 مواد منتهية الصلاحية ومخالفة وضارة كالحناء السوداء والحناء الصينية، وتوجيه 45 إنذاراً.

ونوهت بلدية مدنية أبوظبي، بأن هناك ملاحظات عديدة رصدها المفتشون خلال زياراتهم الميدانية، والتي تدخل ضمن المخالفات الصريحة، أبرزها تتعلق بعدم نظافة المنشأة بشكل عام، وضبط مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وعدم نظافة أجهزة التعقيم ومستحضرات العناية بالشعر، وأوضحت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي استناداً وتطبيقاً للقانون رقم 2 لسنة 2012 الذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة.

وأشارت البلدية إلى توجيه إنذار شفهي لأصحاب الصالونات في حال عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وإجراء الصيانة العامة، وعدم الاهتمام بالنظافة، ومنحهم قبل تحرير أي مخالفة مالية مدة زمنية معينة للالتزام بما تقره الأنظمة والقوانين، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وفي حال ضبط مواد منتهية الصلاحية أو مواد تم حفظها بطرق غير صحية أو عند ضبط أجهزة ممنوعة وأخرى تقدم الخدمات العلاجية من غير تصريح رسمي بذلك يتم توجيه مخالفة مباشرة أو قضائية تحدد قيمتها من جهة دائرة القضاء.

وأكدت البلدية حرصها على الاستمرار بتنفيذ حملات توعوية على صالونات الحلاقة لنشر التوعية بين العاملين وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين بما يحافظ على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع، وإلزامهم بالحفاظ على نظافة منشآتهم وتنظيف المكان بشكل مستمر وإلزام الجميع على التقيد بالقوانين المعمول بها في بلدية مدينة أبوظبي، ومنها على سبيل المثال ضرورة توفير إجراءات الأمن والسلامة كالإسعافات الأولية وطفاية الحريق، إذ تلزم مراكز التجميل والصالونات بفئاتها وأنشطتها المختلفة بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية كافة فيما يخص مكان المنشأة والعاملين فيها، وأهمية الاستخدام السليم للمعدات المستعملة وتوفر أجهزة التعقيم، والتأكد من النظافة التامة للصالونات، وذلك للعمل على وجود بيئة صحية وسليمة وخالية من أي أمراض أو نقل العدوى.

وشددت بلدية مدينة أبوظبي على متابعتها الدائمة لهذه المنشآت ومراقبتها، والتركيز على عدم التهاون في حق مخالفي الأنظمة واللوائح بما يوفر حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.