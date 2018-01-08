“اتصالات” تطلق باقات لمكالمات الإنترنت

أعلنت “اتصالات” عن إطلاقها مؤخراً باقات مكالمات الإنترنت التي تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة بين تطبيق وآخر وإلى أي مكان في العالم عن طريق استخدام اثنين من التطبيقات، هما “C’Me” و”BOTIM” واللذان يعملان على أجهزة “iOS” و Android. وتتوفر الباقات لعملاء “اتصالات” المشتركين في خطوط باقات الفاتورة الشهرية والخدمة المدفوعة مقدماً ومشتركي خدمة “eLife“.

وتعتبر باقات “اتصالات” لمكالمات الإنترنت إحدى المزايا الإضافية للعملاء والتي تتيح لهم إضافتها إلى باقتهم الحالية من باقات الهاتف المتحرك أو باقات eLife. وتم تصميم نوعين من باقات مكالمات الإنترنت لتتلاءم مع احتياجات العملاء على الشكل الآتي:

1- باقة مكالمات الإنترنت للهاتف المتحرك: تتيح هذه الباقة إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو من تطبيق إلى تطبيق أثناء التنقل باستخدام باقة البيانات المفعلة على الهاتف المتحرك وبقيمة ثابتة قيمتها 50 درهماً شهرياً.

2- باقة مكالمات الإنترنت لخدمة eLife: تتيح هذه الباقة إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو من تطبيق إلى تطبيق باستخدام الإنترنت المنزلي (WiFi) عبر خدمة eLife لكافة الأجهزة المتصلة بالحساب الواحد بقيمة 100 درهماً شهرياً.

3- وعقب الاشتراك بباقة مكالمات الإنترنت، سيتمكن عملاء “اتصالات” من الاستمتاع بإمكانية إجراء كمّ غير محدود من المكالمات عبر الصوت والفيديو مع عائلاتهم وأصدقائهم باستخدام نفس التطبيق أينما كانوا حول العالم وفي أي وقت. وباستثناء رسوم الاشتراك، لن يترتب على العملاء أي رسوم إضافية طالما لديهم إنترنت مفعل (سواء بيانات الهاتف المتحرك أو إنترنت eLife).

وحالياً، التطبيقان، “C’ME” و”BOTIM” يتوافقان مع متطلبات الإطار التنظيمي المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمة المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت. وسيتم إضافة تطبيقات جديدة داعمة لخدمة مكالمات الإنترنت حالما يتم إدراجها ضمن قائمة التطبيقات المتوافقة مع الإطار التنظيمي في دولة الإمارات.