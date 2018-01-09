الطقس اليوم غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 09/ 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 10 / 01 / 2018

طقس غائم جزئي إلى غائم بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة، قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية على البحر في الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح

شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 30 / 38 كم / ساعة على اليابسة، وتكون 25 – 40/ 55 كم/ساعة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس غائم إلى غائم جزئي بوجه عام، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، خاصة على الجزر، وبعض المناطق الغربية والشمالية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا، خاصة البحر في الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة غرباَ، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.