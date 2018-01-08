رفض إنتقال أحمد خليل الى العين

بواسطة / بتاريخ 2018-01-08 في 7:08 م /
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أكد عضو لجنة الانتقالات في اتحاد كرة القدم عادل عبد الله الجنيبي أنه تم رفض معاملة إنتقال مهاجم الجزيرة أحمد خليل الى نادي العين خلال فترة الانتقالات الشتوية للاعبين التي اغلق بابها رسميا عند الساعة الخامسة من مساء اليوم دون كشف الأسباب التي أدت الى رفض  إنتقال اللاعب.

وقال الجنيبي أن الأسباب الخاصة برفض معاملة إنتقال اللاعب أحمد خليل الى العين سيتم كشفها لاحقا من قبل اتحاد الكرة”.

وأغلق رسميا اليوم باب الانتقالات الشتوية للاعبين التي استمرت منذ يوم 11 ديسمبر الماضي.

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