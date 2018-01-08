إغلاق باب الانتقالات الشتوية بإجراء 138 معاملة للمحترفين والدرجة الأولى

أغلقت إدارة القيد والتسجيل بإتحاد كرة القدم باب الانتقالات الشتوية، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، وشهد اليوم الختامي للتسجيلات إجراء 60 معاملة، بواقع 33 معاملة لدوري المحترفين، و 27 للدرجة الأولى.

وقال عادل الجنيبي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: أن فترة الإنتقالات الشتوية للموسم الرياضي 2017/2018، شهدت ضغطاً كبيراً من قبل الأندية في اجراء المعاملات سواء الاستبدال أو الإعارة أو الانتقال، على الرغم من كونها في منتصف الدوري، وتم التعامل معهم جميعاً بدقة وإحترافية من قبل الشؤون القانونية وإدارة القيد والتسجيل، وتحت إشراف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في إتحاد الكرة.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن العدد الكلي للمعاملات التي قدمت من قبل الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي بلغت 138 معاملة، وإستمرت منذ يوم 11 ديسمبر الماضي وحتى 8 من الشهر الجاري، وتضمنت هذه المعاملات 52 معاملة لدوري الخليج العربي للمحترفين، و 86 لأندية الدرجة الأولى.