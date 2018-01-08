قال لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي فرانك ريبيري، اليوم الإثنين، إنه كان يستحق جائزة الكرة الذهبية في 2013، لكنها انتزعت منه لصالح مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصرح ريبيري، الذي كان أحد اللاعبين الثلاثة الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية لمجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الرياضية في 2013: “سرقوا مني الكرة الذهبية لصالح رونالدو، فزت بكل شيء ممكن في 2013، لم يكن في إمكاني فعل المزيد، شعرت بالظلم”.

وأكد لاعب بايرن أن فرنسا لم تدعمه في المنافسة، مشيراً إلى أنه شاهد بعين كيف كان يدعم الفرنسيون رونالدو في المنافسة النهائية.

وكان ريبيري وصل في 2013 إلى مرحلة التصفيات إلى جانب رونالدو ونجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وإلى جانب اللاعبين الفرنسي والبرتغالي، بلغ أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي المرحلة النهائية من مسابقة المجلة لاختيار أفضل لاعبي العالم.