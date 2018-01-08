مصر : انتخابات الرئاسة من 26 إلى 28 مارس

بواسطة / بتاريخ 2018-01-08 في 7:46 م /
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اعلن لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل.

وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام 16 و17 و18 مارس المقبل .

وأضاف أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل على مدى ثلاثة أيام من 24 إلى 26 أبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل .واوضح أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن يوم الثاني من أبريل وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية يوم الأول من مايو .

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