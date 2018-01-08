727 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 26 مليون درهم في “محيصنة الأولى”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 727 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 193 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضى بقيمة 104 مليون درهم و 172 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 183 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم فى منطقة محيصنه الاولى تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة زعبيل الثانيه و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة المركز التجارى الثانيه.

و قد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها25 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 440 مليون درهم منها 24 رهونات أراضى بقيمة 277 مليون درهم و 40 رهونات فلل وشقق بقيمة 163 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 121 مليون درهم وأخرى فى منطقة جميرا الاولى بقيمة 100 مليون درهم.