سوني تكشف عن هاتفي Xperia XA2 و XA2 Ultra

ضمن فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018 كشفت شركة سوني عن احدث هواتفها من الفئة المتوسطة وهي Xperia XA2 و XA2 Ultra والتي تشترك بنفس لغة التصميم مع تحديثات ملحوظة على نسخ العام المقبل .

مواصفات Xperia XA2

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