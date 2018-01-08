سوني تكشف عن هاتفي Xperia XA2 و XA2 Ultra
ضمن فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018 كشفت شركة سوني عن احدث هواتفها من الفئة المتوسطة وهي Xperia XA2 و XA2 Ultra والتي تشترك بنفس لغة التصميم مع تحديثات ملحوظة على نسخ العام المقبل .
مواصفات Xperia XA2
- الشاشة : IPS LCD بحجم 5.2 إنش بدقة 1080p
- المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة Snapdragon 630
- الذاكرة العشوائية : 3GB
- ذاكرة التخزين : 32GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية
- الكاميرا الأمامية : 8MP بفتحة عدسة f/2.0 تدعم التركيز التلقائي
- الكاميرا الخلفية : بدقة 23MP بفتحة عدسة f/2.0
- النظام : اندرويد اوريو 8.0
- البطارية : بسعة 3300 مللي امبير
- الالوان : فضي ، اسود ، أزرق ، ورديمواصفات Xperia XA2 Ultra
- الشاشة : IPS LCD بحجم 6 إنش بدقة 1080p
- المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة Snapdragon 630
- الذاكرة العشوائية : 4GB
- ذاكرة التخزين : 32GB و 64 GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية
- الكاميرا الأمامية : كاميرتين بدقة 16MP و 8MP بفتحة عدسة f/2.0 تدعم التركيز التلقائي وOIS
- الكاميرا الخلفية : بدقة 23MP بفتحة عدسة f/2.0
- النظام : اندرويد اوريو 8.0
- البطارية : بسعة 3580 مللي امبير
- الالوان : فضي ، اسود ، أزرق ، ذهبي
ستتوفر الهاتفين في شهر فبراير القادم ولايوجد أي معلومات عن الاسعار .