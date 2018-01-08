سوني تكشف عن هاتفي Xperia XA2 و XA2 Ultra

بواسطة / بتاريخ 2018-01-08 في 8:38 م /
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ضمن فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018 كشفت شركة سوني عن احدث هواتفها من الفئة المتوسطة وهي Xperia XA2 و XA2 Ultra والتي تشترك بنفس لغة التصميم مع تحديثات ملحوظة على نسخ العام المقبل .

مواصفات Xperia XA2

  • الشاشة : IPS LCD بحجم 5.2 إنش بدقة 1080p
  • المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة Snapdragon 630
  • الذاكرة العشوائية : 3GB
  • ذاكرة التخزين : 32GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية
  • الكاميرا الأمامية : 8MP بفتحة عدسة f/2.0 تدعم التركيز التلقائي
  • الكاميرا الخلفية : بدقة 23MP بفتحة عدسة f/2.0
  • النظام : اندرويد اوريو 8.0
  • البطارية : بسعة 3300 مللي امبير
  • الالوان : فضي ، اسود ، أزرق ، ورديمواصفات Xperia XA2 Ultra
    • الشاشة : IPS LCD بحجم 6 إنش بدقة 1080p
    • المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة Snapdragon 630
    • الذاكرة العشوائية : 4GB
    • ذاكرة التخزين : 32GB و 64 GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية
    • الكاميرا الأمامية : كاميرتين بدقة 16MP و 8MP بفتحة عدسة f/2.0 تدعم التركيز التلقائي وOIS
    • الكاميرا الخلفية : بدقة 23MP بفتحة عدسة f/2.0
    • النظام : اندرويد اوريو 8.0
    • البطارية : بسعة 3580 مللي امبير
    • الالوان : فضي ، اسود ، أزرق ، ذهبي

    ستتوفر الهاتفين في شهر فبراير القادم ولايوجد أي معلومات عن الاسعار .

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