شاهد بالصور | الشوارع الملونة حول أوروبا

من المدن الجميلة وحتى القرى البعيدة ومنازل الصيد، تعرف أوروبا بأنها كنز من الأماكن ذات الألوان البديعة التي يحتاج زيارتها جولة لفترة طويلة.

وبحسب موقع “ذا كلتشر تريب” الأمريكي فإن الكثير من المدن الأوروبية تهتم بإظهار جمال شوارعها من خلال ألوان بديعة وبراقة تعكس بهجة وفرحة المكان الذي يقيمون فيه.

ورصد التقرير هذه المدن والقرى ذات الألوان البديعة حول أوروبا:

1- كولمار بفرنسا

تعتبر واحدة من أجمل المدن في أوروبا، رغم عدم كونها مشهورة، فكل شارع في هذه المدينة ينفجر بالألوان المبهجة.

وتعرف هذه المدينة باسم “فينيسيا الصغيرة”، نظرا لاختلاط المعمار الألماني والفرنس فيها.

2- منازل هابي ريتزي في براونشويج بألمانيا

لون هذا الشارع بواسطة الفنان الأمريكي جيمس ريتزي، ليعطي الشارع منظر مبهج جدا.

3- لا مورالا روجا في إسبانيا

لونها الزهري يكسبها طابع مميز، يدفع المواطنين فيها للشعور بأنهم في حفلات دائمة.

يعود طلاء هذه الشوارع الزهرية إلى عام 1973، وقد استوحت منها لون الجدران العازل الذي يقيمه ترامب على الحدود مع المكسيك.

4- بورانو في إيطاليا

جزيرة الصيادين في بورانو المطلية بألوان مبهجة تجمع الأخضر والبرتقالي والأزرق والأصفر.

5- حي ستورتورجيت في ستوكهولم بالسويد

هذا الحي القديم في مدينة ستوكهولم يعرف بشيئين: سوق الكريسماس والمنازل الملونة التي تعود إلى القرن السابع عشر.

وتلون شوارع الحي باللون الأحمر الدامي والأخضر والأضفر.

6- نيهافان في كوبنهاجن

هذا الحي الذي تعود مبانيه أيضا للقرن السابع عشر يعرف بألوانه الزاهية واللامعة، كما يطل على البحر ليعطي منظرا بديعا له.

7- ميدان مين في بوزنان ببولندا

حي السوق القديم هذا يعرف بألوانه الزاهية أيضا والمختلفة من بيت إلى آخر وكأنها علبة ألوان متراصة.

8- فيرنازا بإيطاليا

هذه القرية الكاملة الواقعة على جرف داخل البحر تتسم بألوانها الزاهية والمبهجة وتعكس مدى حب أهلها للحياة.

9- شارع “رو دي كريمو” في باريس بفرنسا

في الحي الثاني عشر بباريس يقبع هذا الشارع ذو الألوان الهادئة والمتناسقة مع المباني التقليدية في الحي الراقي.

10- نوفا دو كارفالهو في لشبونة بالبرتغال

إلى جانب شهرتها بشوارعها المبلطة، فإن لشبونة تعرف أيضا بشوارعها الملونة، أغلبها في المدينة القديمة فيها.

لكن الشارع ذو اللون الزهري الموجود في قلب المدينة كان يستهدف إعادة إعطاء روح للمدينة.