بالصور.. أجنحة فندقية وسط أمواج البحر

بواسطة سي ان ان
/ بتاريخ 2018-01-09 في 8:24 ص /
سفينة “ريجنت سيفين سيز إكسبلورر”
تكلف ليلة على متن أحد أكبر الأجنحة الفاخرة في العالم، في سفينة “ريجنت سيفين سيز إكسبلورر” 10 آلاف دولار.
أغمضوا عينيكم وتخيلوا هذا: غروب شمس على جزيرة استوائية هادئة.. وكوب عصير مثلج ومنعش.. ورحلة استكشاف في القطب الجنوبي بالقرب من جزيرة مكتظة بالبطاريق.. يمكن لهذه المشاهد أن تكون أمامك أنت في رحلتك المقبلة، إذا ما استطعت حجز جناح على أحد أفخم الرحلات البحرية لهذا العام!
ولكن، لن تكون هذه المشاهد السبب الوحيد للقيام برحلة من هذا النوع، إذ أن أجنحة اليخوت الفاخرة قد تكون كافية لحبس نفسك، والاستمتاع بأقصى خدمات الرفاهية المطلقة.
من الأجنحة التي تبدو أشبه بشقق “بينتهاوس” الفاخرة، إلى أخرى تبدو وكأنها تخرج من قصر الفيرساي، تعرّفوا إلى أجمل أجنحة السفن الفاخرة.
سفينة “ريجنت سيفين سيز إكسبلورر”
مقابل السعر الهائل هذا، يتوفر لنزلاء الجناح مساحة 4,400 قدم مربع، بالإضافة إلى بيانو كبير وسبا داخل الجناح مزود بساونا كاملة.
يخت “ذا ويليسلي”
يوفر يخت “ذا ويليسلي،” الذي يتسع لـ12 شخصاً، تجربة إبحار استثنائية، متميزة بتصميم اليخت المستوحى من طراز “آرت ديكو.”
يخت “ذا ويليسلي”
ويتميز الجناح الرئيسي في الطابق السفلي، بألواح جلدية، وتفاصيل خشب الماهوجني والبرونز، فصلاً عن تضمن الجناح غرفة خزانة واسعة يمكن المشي بداخلها.
قارب “أليلا بورناما”
يعتبر قارب “أليلا بورناما” قارب إندونيسي خشبي تقليدي، مصمم بطريقة فاخرة.
قارب “أليلا بورناما”
ويتميز جناح “سريويجايا” الرئيسي على متن القارب بنوافذ عريضة تطل على مناظر طبيعية خلابة للجزر المحيطة.
سفينة “سي كلاود”
بني هذا القصر العائم في العام 1931، ويحتوي على جناحين فاخرين، صمم أحدهما باستخدام الألواح الخشبية العتيقة.
سفينة “سي كلاود”
كما يتميز الجناح الثاني بتصميمه الأنيق والناعم، والذي يبدو وكأنه جزء من أحد القصور الفرنسية القديمة.