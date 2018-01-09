بالصور.. أجنحة فندقية وسط أمواج البحر

أغمضوا عينيكم وتخيلوا هذا: غروب شمس على جزيرة استوائية هادئة.. وكوب عصير مثلج ومنعش.. ورحلة استكشاف في القطب الجنوبي بالقرب من جزيرة مكتظة بالبطاريق.. يمكن لهذه المشاهد أن تكون أمامك أنت في رحلتك المقبلة، إذا ما استطعت حجز جناح على أحد أفخم الرحلات البحرية لهذا العام!

ولكن، لن تكون هذه المشاهد السبب الوحيد للقيام برحلة من هذا النوع، إذ أن أجنحة اليخوت الفاخرة قد تكون كافية لحبس نفسك، والاستمتاع بأقصى خدمات الرفاهية المطلقة.

من الأجنحة التي تبدو أشبه بشقق “بينتهاوس” الفاخرة، إلى أخرى تبدو وكأنها تخرج من قصر الفيرساي، تعرّفوا إلى أجمل أجنحة السفن الفاخرة.