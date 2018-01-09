إنفيديا تكشف عن شاشة ألعاب ضخمة فائقة الجودة مدعومة بتقنيات استثنائية

استغلت شركة إنفيديا Nvidia المتخصصة في تطوير معالجات الرسوميات والملحقات الخاصة بالألعاب، الفعاليات السابقة على الافتتاح الرسمي لمؤتمر المنتجات التقنية الاستهلاكية CES 2018 المقام في لاس فيجاس الأمريكية في الفترة بين 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، للكشف عن مجموعة جديدة من الشاشات أطلقت عليها إنفيديا اسم “شاشات ألعاب العرض الكبير” Big Format Gaming Displays أو BFGDs اختصارًا.

يبلغ حجم شاشات إنفيديا الجديدة المخصصة للألعاب 65 بوصة، وقد أعلنت الشركة الأمريكية أن اتفاقًا قد تم بينها وبين بعض الشركات الكبرى المصنعة للحواسيب مثل أيسر، آسوس و HP يسمح لهذه الشركات بتصنيع الشاشات الجديدة الداعمة لدقة العرض الفائقة الجودة 4K المدعومة بتقنية HDR.

وتتميز شاشات إنفيديا الضخمة الجديدة بتزويدها بتقنية G-Sync، وهي تقنية تزامن مطورة عبر إنفيديا تهدف للحفاظ على تزامن الشاشة مع الألعاب فائقة الجودة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية. وتعد هذه الإضافة إلى هذا النوع من الشاشات الضخمة، إضافة استثنائية مميزة لهذه الشاشات خاصة مع دعمها لدقة عرض 4K بمعدل تحديث إطارات يبلغ 120Hz، كل هذه المعادلات والخصائص لم تضف من قبل إلى شاشة ضخمة يبلغ قطرها 65 بوصة. فقد أعلنت أيسر في العام الماضي عن شاشة مشابهة بقطر 27 بوصة فقط، ولكن الشركة وحتى هذه اللحظة لم تطرح هذه الشاشات رسميًا ولم تعلن حتى عن سعرها المتوقع.تتميز شاشات BFGDs من إنفيديا أيضًا بدمج تقنية Nvidia’s Shield داخلها، وهي تقنية خاصة بمنصة ألعاب إنفيديا العاملة بنظام تشغيل أندرويد وتعمل من خلال مجموعة من الألعاب التي يتم بثها والمشاركة فيها عبر الإنترنت، مما يعني أن هذه الشاشات الجديدة ستتمتع بمجموعة من الألعاب والتطبيقات الخاصة بها، كما ستدعم خدمات مساعد جوجل الشخصي Google Assistant. ولم تعلن إنفيديا عن السعر المتوقع لهذه الشاشات عند طرحا للمستهلكين سواء عبرها أو عبر الشركات المشاركة في تصنيعها والمذكورة سلفًا، ولكنها أكدت أن الشاشات المطروحة حاليًا متوفرة خلال معرض CES 2018 للعرض والتجربة فقط دون الكشف عن خطة محددة لطرحها جماهيريًا.