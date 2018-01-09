إنفيديا تكشف عن شاشة ألعاب ضخمة فائقة الجودة مدعومة بتقنيات استثنائية

بواسطة / بتاريخ 2018-01-09 في 8:31 ص /
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استغلت شركة إنفيديا Nvidia المتخصصة في تطوير معالجات الرسوميات والملحقات الخاصة بالألعاب، الفعاليات السابقة على الافتتاح الرسمي لمؤتمر المنتجات التقنية الاستهلاكية CES 2018 المقام في لاس فيجاس الأمريكية في الفترة بين 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، للكشف عن مجموعة جديدة من الشاشات أطلقت عليها إنفيديا اسم “شاشات ألعاب العرض الكبير” Big Format Gaming Displays أو BFGDs اختصارًا.

يبلغ حجم شاشات إنفيديا الجديدة المخصصة للألعاب 65 بوصة، وقد أعلنت الشركة الأمريكية أن اتفاقًا قد تم بينها وبين بعض الشركات الكبرى المصنعة للحواسيب مثل أيسر، آسوس و HP يسمح لهذه الشركات بتصنيع الشاشات الجديدة الداعمة لدقة العرض الفائقة الجودة 4K المدعومة بتقنية HDR.

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