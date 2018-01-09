اليوم.. معرض التصوير الفوتوغرافي في أبوظبي

ينظم فندق لو رويال مريديان أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة سارا جوردان معرضا للتصوير الفوتوغرافي للمصور البريطاني دانكان تشارد.

يؤمن القنان دنكان بأن الأبيض والأسود هما ألوان التصوير الفوتوغرافي وهما يرمزان إلى بدائل الأمل واليأس اللتان تعتريان البشرية الى الأبد.

يقيم الفنان البريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قرابة الـ 12 عاما الماضية . وقد أمضى سنوات عديدة للاعداد لهذا المعرض بتصوير مشروع “تيرافورمينغ” الذي يحوي صورا متعددة.

09:00 ص – 10:00 م

تابعنا على