النومان: المنتخب يدفع «فاتورة» الاحتراف غير المنضبط

أكد عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن الكرة الإماراتية تدفع فاتورة الاحتراف غير المنضبط، مما كان له مردود سلبي على أداء المنتخب ونتائجه.

وطالب أمين عام مجلس الشارقة الرياضي اتحاد الكرة بإعادة ترتيب المنظومة، حتى لو أدى الأمر إلى تقييم كامل للاحتراف من جديد، حتى نعرف موقع الكرة الإماراتية في الخريطة، وهل نحن في احتراف أم لا؟! لأن الوضع لا يحتمل، ويجب وضع الأمور في نصابها الصحيح من أجل تحقيق الطموحات.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية للرياضة الإماراتية في الأندية وما يحدث فيها، موضحاً أننا لا نطبق الاحتراف الحقيقي، حيث نجد أن اللاعبين يملكون عقوداً مزدوجة، فتجد اللاعب له وظيفة حكومية، وفي نفس الوقت لديه عقد احترافي يمتهن خلاله كرة القدم، وهو أمر لا يستقيم.

وواصل النومان: حتى اللاعبين الذين يملكون عقوداً احترافية ويمتهنون كرة القدم، لا يتم تطبيق الاحتراف الحقيقي عليهم، في ظل غياب تطبيق اللوائح من قبل الأندية، وكأن العقود الاحترافية هي في القيمة المالية فقط.

وتابع: إن الاحتراف الحقيقي غائب عن أنديتنا، وما يحدث حالياً يعد طبيعياً في ظل غياب الاحتراف المنضبط في الأندية، ويجب على مجلس إدارات هذه الأندية مراجعة الوضع من أجل إعادة صياغة الأمور.

وتحدث النومان عن حصول منتخبنا على المركز الثاني في «خليجي 23»، مشيراً إلى أن البطولة أكدت على أرض الواقع أن هنالك خللاً في أداء جميع اللاعبين، ما عدا الحارس خالد عيسى مع التأكيد على أن اللاعبين الحاليين هم أفضل الموجودين.

وقال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي إنه يجب أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء تراجع أداء بعض اللاعبين في الكويت.

ووجه النومان الشكر إلى كل مشجع إماراتي تكبد مشاق السفر وجلس حوالي 30 ساعة من أجل حضور مباريات المنتخب، وتشجيع اللاعبين ومؤازرتهم منذ ضربة البداية حتى صافرة النهاية في مشاهد رائعة، جسدت التلاحم الجماهيري تجاه «الأبيض».

وحول تشكيل اتحاد الكرة لجنة من أجل التحقيق فيما تم تداوله على نطاق واسع فيما حدث ليلة مباراة النهائي أمام عُمان، أكد أنه من المفترض أن يكون اللاعب واعياً، مشيراً إلى أن قرار مروان بن غليطة رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة تحقيق تفاجأنا به، وهذا يعني أن رئيس الاتحاد لديه أدلة.

وتحدث النومان عن مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن المجلس حالياً في حالة تقييم كامل لعام 2017، وهل المجلس حقق جميع أهدافه التي كان ينشدها في العام المنتهي من مشاريع وغيرها.

وقال إنه سيتم تطبيق نظام الحوكمة في أندية «الإمارة الباسمة» بالكامل في فبراير المقبل، حيث كان من المفترض أن تسلم لجنة الحوكمة بمجلس الشارقة الرياضي الأمانة العامة بكافة توصياتها في 20 ديسمبر الماضي، ولكن ذلك الموعد تأجل بسبب طلب اللجنة اجتماعاً مع الدائرة المالية بإمارة الشارقة، مبيناً أنه تم التعميم على جميع الأندية باللوائح الخاصة بعملية الحوكمة من أجل إبداء الرأي.

وكشف النومان أن لجنة الحوكمة ستزور برشلونة خلال أيام مع وفد من مجلس الشارقة الرياضي، من أجل الاطلاع على الحوكمة والنظم بمجلس إدارة نادي برشلونة، كمقارنة معيارية بين اللوائح.