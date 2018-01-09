«الأوراق المالية» تحذر من التعامل مع شركة تروّج للعملات الرقمية

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، المستثمرين من التعامل مع شركة «جرين ستون إكويتي بارتنرز».

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن سبب التحذير يرجع إلى قيام الشركة بالترويج أو التعامل في منتجات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات التحليل المالي لإحدى الشركات المساهمة العامة خلال فترة الاكتتاب بأسهمها، وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وأضافت أن الشركة قدمت من خلال موقعها الإلكتروني بعض الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، مثل الترويج والترتيب لمنتجات مالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

ولفتت «الأوراق المالية والسلع» إلى أن نطاق التحذير يقتصر على هذه الممارسات دون أن يمتد أثره إلى أي أنشطة أخرى أو خدمات أخرى مرخصة من قبل الهيئة.