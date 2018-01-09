«الأوراق المالية» تحذر من التعامل مع شركة تروّج للعملات الرقمية

بواسطة / بتاريخ 2018-01-09 في 8:43 ص /
sabq2-600x55313

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، المستثمرين من التعامل مع شركة «جرين ستون إكويتي بارتنرز».

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن سبب التحذير يرجع إلى قيام الشركة بالترويج أو التعامل في منتجات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات التحليل المالي لإحدى الشركات المساهمة العامة خلال فترة الاكتتاب بأسهمها، وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وأضافت أن الشركة قدمت من خلال موقعها الإلكتروني بعض الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، مثل الترويج والترتيب لمنتجات مالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

ولفتت «الأوراق المالية والسلع» إلى أن نطاق التحذير يقتصر على هذه الممارسات دون أن يمتد أثره إلى أي أنشطة أخرى أو خدمات أخرى مرخصة من قبل الهيئة.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: