منشآت طبية تجبر مراجعيها على صرف الوصفات من صيدلياتها

تجبر مستشفيات خاصة في أبوظبي المرضى على التعامل الحصري مع صيدلياتها، عبر حجب وصفات الأدوية الأصلية عنهم، والاكتفاء بمنحهم رقماً مرجعياً يتوافر في الصيدلية الخاصة بها فقط.

وتعمم المستشفيات على كوادرها الطبية عدم منح المرضى الوصفات الأصلية إلا إذا ألحوا في طلبها، دون ذكر سبب واضح لذلك، ما يضع المرضى أمام ثلاث إشكاليات، أولها الازدحام الشديد على صيدليات تلك المستشفيات ومن ثم قضاء وقت أطول للحصول على الدواء.

وتتضمن الإشكاليات الثانية صرف أدوية بديلة للمرضى، في حال عدم توافر بعض الأدوية في صيدليات المستشفيات، وذلك بعد التواصل مع الطبيب لاستبدال الدواء الناقص بآخر متوافر.

وتتمثل الإشكالية الأخيرة في اضطرار المريض في حال وجود نقص في الأدوية إلى مراجعة الطبيب مرة أخرى لأخذ الوصفة الأصلية، والبحث عن الدواء المطلوب في صيدلية أخرى خارج المستشفى، بعدما يكون قد أهدر الكثير من الوقت أمام عيادات الأطباء وصيدلية المستشفى.

من جهتها، أكدت لـ «الرؤية» دائرة الصحة ـ أبوظبي رفضها هذا الإجراء شكلاً وموضوعاً، معتبرة إياه غير قانوني، كما وعدت بمعاقبة المستشفيات المتورطة بعد تحري الأمر.

وكشفت عن تبنيها سياسة المتسوق السري في الفترة القليلة المقبلة، متوقعة إرسال متسوقين سريين لتغطية كل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز والعيادات الطبية والصيدليات في جميع مناطق الإمارة.

وأشارت إلى وضع تقارير توصيفية شاملة عن سير الأعمال في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومن ثم معالجة الشكاوى المرصودة، واعدة بالإفصاح عن نتائج الشكاوى المقدمة في القريب العاجل.

وحسب دائرة الصحة ـ أبوظبي، لا يجوز للمستشفى مطلقاً حجب الوصفة الطبية عن المريض لأي سبب كان، كما أن اختيار الصيدلية المناسبة للمرضى، سواء القريبة من منزله أو محل عمله، أو تلك التي لا تشهد ازدحامات يعتبر حقاً أصيلاً لهم.

وأوضحت أن إشراك المرضى في عمليات تحسين جودة الخدمات الصحية يسهم في التغييرات الإيجابية التي تتضمن تقليص وقت الانتظار في الصيدليات، وتحسين الخدمات الصيدلانية المقدمة.

ووفق آخر إحصاءات دائرة الصحة المعلنة، سجلت نسبة الرضا العام في إمارة أبوظبي عن الخدمات العلاجية للمرضى الداخليين والخارجيين 84 في المئة، وتعد هذه النسبة أعلى من معدلات الرضا المسجلة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة.

وحققت المستشفيات الخاصة مستوى رضا وصل إلى 8.46 من 10، في حين تمكنت المستشفيات الحكومية من تحقيق نسبة رضا بلغت 8.31 من 10.

وتطمح الدائرة في القريب العاجل إلى رفع مستوى التعاون مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومع الجمهور، وصولاً إلى تحقيق السعادة للمتعاملين.